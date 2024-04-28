Ученые представили первые результаты исследования природного парка «Ингилор»

В ЯНАО проводят большое исследование о туристических возможностях природного парка «Ингилор». Первые результаты администрация Приуральского района уже использует в работе, касающейся туризма и коренных малочисленных народов Севера, говорится в telegram-канале департамента внешних связей ЯНАО.
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