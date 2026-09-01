Морозов пожелал Овечкину превзойти рекорд Гретцки в НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил поддержку Александру Овечкину в его стремлении побить рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.
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