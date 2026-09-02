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Газета.ру

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Новак заявил, что НПЗ России сейчас защищены лучше, чем в ОАЭ

Новак заявил, что НПЗ России сейчас защищены лучше, чем в ОАЭ

Нефтеперерабатывающие заводы в России имеют сейчас лучше защиту, чем в ОАЭ, поскольку российские власти исходят из более жесткой модели угроз и с учетом опыта, который получили за последние несколько месяцев.

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