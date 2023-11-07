В Хибинском проезде провели обход территории

На днях в Хибинском проезде состоялся еженедельный обход территории района, в котором приняли участие исполняющий обязанности главы управы Андрей Баранов, заместитель главы управы Елена Морина , муниципальные депутаты Иван Мелехов и Александр Егин, руководители ГБУ «Жилищник Ярославского района» и активные жители района.
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