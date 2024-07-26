Зарубежные исследователи пришли к выводу, что психологическая зрелость у современных мужчин наступает после 43-х лет.
Детство у мужчин заканчивается в 43 годика?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Родионова
Да вы знаете, вот никогда ни я сама и никто из моих знакомых никогда не обращали внимания на размер детородного органа. Стереотип, не более!
Ответить
16 час.
Ведищева Елена
Причем, имеющий хождение только в мужской среде стереотип))
Ответить
15 час.
Светлана Родионова
Как правило, да)
Ответить
15 час.
Свежие комментарии