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Всё о женщинах

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  • Светлана Родионова
    Как правило, да)Детство у мужчин ...
  • Ведищева Елена
    Причем, имеющий хождение только в мужской среде стереотип))Детство у мужчин ...
  • Светлана Родионова
    Да вы знаете, вот никогда ни я сама и никто из моих знакомых никогда не обращали внимания на размер детородного орган...Детство у мужчин ...

Детство у мужчин заканчивается в 43 годика?

Детство у мужчин заканчивается в 43 годика?

Зарубежные исследователи пришли к выводу, что психологическая зрелость у современных мужчин наступает после 43-х лет.

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Комментарии
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Светлана Родионова
Да вы знаете, вот никогда ни я сама и никто из моих знакомых никогда не обращали внимания на размер детородного органа. Стереотип, не более!
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16 час.
Ведищева Елена
Причем, имеющий хождение только в мужской среде стереотип))
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15 час.
Светлана Родионова
Как правило, да)
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15 час.

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