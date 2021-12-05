Всё об оружии

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Немецкая газета Bild показала план нападения России на Украину.

Немецкая газета Bild показала план нападения России на Украину.

Мне кажется, прекрасная карта. Прежде всего, она красивая. Во-вторых, Киев отходит нам. В-третьих, карта соответствует историческому опыту России.

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