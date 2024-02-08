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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🛣 Сенатор РФ Дмитрий Ворона обратился в Минтранс России с вопросом о передаче в федеральную собственность дорог Симферополь—Джанкой и Симферополь—Армянск Также он поднял вопрос о капитальном ремонте и расширении этих трасс до четырёх полос, рассказал сенатор в своём telegram-канале @dn_vorona.

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