Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🛣 Сенатор РФ Дмитрий Ворона обратился в Минтранс России с вопросом о передаче в федеральную собственность дорог Симферополь—Джанкой и Симферополь—Армянск Также он поднял вопрос о капитальном ремонте и расширении этих трасс до четырёх полос, рассказал сенатор в своём telegram-канале @dn_vorona.