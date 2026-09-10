Вятка Областная
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Вятка Областная

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Рыбы услышат неожиданное признание, а Скорпионам придется защищать свои интересы: гороскоп на пятницу, 11 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 сентября. Овен Этот день сложится весьма удачно, если вы не станете торопиться принимать решения и совершать какие-то необдуманные опрометчивые поступки.

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