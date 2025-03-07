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Пожар в Одессе: повреждены промышленное здание и АЗС после взрывов

Пожар в Одессе: повреждены промышленное здание и АЗС после взрывов

В Одессе вспыхнули промышленное здание и АЗС после взрывов, о чем сообщил глава области Олег Кипер. С октября 2022 года российские силы наносят удары по украинской инфраструктуре после инцидента на Крымском мосту, избегая при этом ударов по жилым объектам.

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