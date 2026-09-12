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Царьград

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Суд Москвы приговорил мужчину за выброшенную бутылку из окна

Суд Москвы приговорил мужчину за выброшенную бутылку из окна

В Москве в 2025 году мужчину приговорили к 1,5 года колонии за выброс бутылки из окна отеля, причинившей лёгкий вред девушке.

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