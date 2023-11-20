В Ленобласти двухлетний ребёнок получил ожог желудка, отведав марганцовки

По факту случившегося проводится проверка. Двухлетнего мальчика госпитализировали с химическим ожогом желудка, пищевода и ротоглотки в тяжёлом состоянии из дома в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области накануне вечером.
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