Телеканал LCI назвал рюкзак и короткую стрижку признаками русского шпиона

Служба военной разведки и безопасности Латвии рассказала, как вычислить русского шпиона. В отчете, который выпустило ведомство, перечисляются признаки агента: военная или спортивная форма, рюкзак, короткая стрижка, неряшливый или неопрятный внешний вид.