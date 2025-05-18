Телеканал LCI назвал рюкзак и короткую стрижку признаками русского шпиона

Служба военной разведки и безопасности Латвии рассказала, как вычислить русского шпиона. В отчете, который выпустило ведомство, перечисляются признаки агента: военная или спортивная форма, рюкзак, короткая стрижка, неряшливый или неопрятный внешний вид.
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