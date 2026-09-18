Канье Уэст убрал концерты в Санкт-Петербурге из афиши мирового тура

Канье Уэст убрал выступления в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября из афиши мирового тура. Информация исчезла с сайта, оставив только данные о концертах в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе.
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