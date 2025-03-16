Япония изучает возможность размещения дальнобойных ракет

Япония изучает возможность размещения баллистических ракет большой дальности на острове Кюсю в рамках мер по укреплению «обороноспособности ответных мер», передает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах, передает РИА «Новости».
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