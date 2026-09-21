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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников: «Единая Россия» получила наивысший результат в Новосибирске

Андрей Травников: «Единая Россия» получила наивысший результат в Новосибирске

«За партию «Единая Россия» проголосовало 408 203 избирателя, что составляет 42,91% от числа избирателей, зарегистрированных в Новосибирской области», – назвала предварительные итоги выборов в Госдуму 9-го созыва председатель Новосибирского облизбиркова Наталья Кошкина на оперативном совещании правительства региона.

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