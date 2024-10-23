В Арсеньеве Приморского края сотрудники полиции провели экскурсию для студентов

В рамках профориентационной работы сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» провели «День открытых дверей», организовав экскурсию в кинологическую группу для студентов Приморского государственного аграрно-технологического университета из города Уссурийска.
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