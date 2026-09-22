Не, ну так - не честно

Робот уничтожил бойца ММА во время первого в истории поединка бездушной железяки и человека в Сан-Франциско.
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