Захарова напомнила об ударах НАТО по объектам энергоснабжения Югославии в 1999 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и министру иностранных дел ЕС Жозепу Боррелю о позиции НАТО во время бомбардировок энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году.