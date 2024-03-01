Муж Валерии Пригожин высказался о своих доходах

Супруг певицы Валерии известный продюсер Иосиф Пригожин сообщил о своих доходах. Как сообщает mk.ru, Пригожин отметил, что он необычный человек с точки зрения доходов и поэтому сложно судить о финансовом и социальном положении в стране.
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