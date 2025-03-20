Риэлторы предложили запретить покупку квартир за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке.
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