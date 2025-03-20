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Царьград

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Риэлторы предложили запретить покупку квартир за наличные

Риэлторы предложили запретить покупку квартир за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке.

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