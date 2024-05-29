Мигранты, с вещами на выход! МВД дали право самостоятельно выдворять «ценных специалистов» из России

Валерий Кривошеев Или успешные управленцы. Которые целыми днями, между Майамими, думают как бы ввести такие льготы для населения, которыми никто не смог бы воспользоваться? Вот кого пинками и сраной метлой!

Валера Морозов Когда же это закончится? Когда в России начнут нормально жить? А в новостях все хорошо! И даже известно Кому!