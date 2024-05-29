Согласно действующему законодательству выдворять иностранных граждан за пределы России можно только по решению суда, который рассматривает дело об административном правонарушении.
Мигранты, с вещами на выход! МВД дали право самостоятельно выдворять «ценных специалистов» из России
Комментарии
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Валерий Кривошеев
Или успешные управленцы. Которые целыми днями, между Майамими, думают как бы ввести такие льготы для населения, которыми никто не смог бы воспользоваться? Вот кого пинками и сраной метлой!
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2 час.
Валера Морозов
Когда же это закончится? Когда в России начнут нормально жить? А в новостях все хорошо! И даже известно Кому!
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1 час.
ПС
Патриот Сусанин
НИНА, это дымовая завеса и приоткрытие клапана для стравливания НАРОДНОГО ГНЕВА!!! Пока процессом рулят колокольцевы, матвиенки, володины, мигранты будут в МАСЛЕ и КАЙФЕ!!!💯💯💯
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1 час.
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