Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поля Русс
    👍👍👍👍👍👍С мигрантами Госд...
  • Sobering
    Тебе по слогам написать, педоросль ты наша? И-ДИ  ГУ-ЛЯЙ!Погонопад продолж...
  • Александр Платов
    Читать тут не умеешь ты один. Я тебе, неучу, уже написал = я уже давно гуляю. А тебе учиться надо - но тебе это непон...Погонопад продолж...

Мигранты, с вещами на выход! МВД дали право самостоятельно выдворять «ценных специалистов» из России

Мигранты, с вещами на выход! МВД дали право самостоятельно выдворять «ценных специалистов» из России

Согласно действующему законодательству выдворять иностранных граждан за пределы России можно только по решению суда, который рассматривает дело об административном правонарушении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Кривошеев
Или успешные управленцы. Которые целыми днями, между Майамими, думают как бы ввести такие льготы для населения, которыми никто не смог бы воспользоваться? Вот кого пинками и сраной метлой!
Ответить
2 час.
Валера Морозов
Когда же это закончится? Когда в России начнут нормально жить? А в новостях все хорошо! И даже известно Кому!
Ответить
1 час.
ПС
Патриот Сусанин
НИНА, это дымовая завеса и приоткрытие клапана для стравливания НАРОДНОГО ГНЕВА!!! Пока процессом рулят колокольцевы, матвиенки, володины, мигранты будут в МАСЛЕ и КАЙФЕ!!!💯💯💯
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх