200 миллиардов рублей: Чувашия реализует 174 промышленных проекта

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил президенту Владимиру Путину о реализации в регионе 174 промышленных проектов на сумму около 200 миллиардов рублей, поддерживающих развитие промышленности и работу особой экономической зоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии