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Жители Покровска начали прятать детей от эвакуации

Жители Покровска начали прятать детей от эвакуации

Жители Покровска в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) прячут детей от принудительной эвакуации, организованной местными властями из-за быстрого наступления Вооруженных сил России.

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