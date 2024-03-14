Толкования от Миллера, Фрейда и мисс Хассе: к чему могут сниться ноги

Во сне человек может увидеть самые неожиданные образы и события. Психологи, психиатры, ученые, экстрасенсы и астрологи в течение многих веков пытаются разобраться в тайном смысле сновидений и их влияний на реальную жизнь.
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