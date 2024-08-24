Как готовили агентов ЦРУ прежде чем забросить в СССР

ЦРУ обычно не выдавало иностранцев за граждан СССР. В этом не было нужды. В Советском Союзе легально находились тысячи американцев и граждан других стран мира, приезжавших по каналам международного научного обмена, туризма, культурных связей, дипломатии.
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