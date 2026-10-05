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Татар-информ

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Власти Елабуги назвали причину пожара в часовне в нацпарке «Нижняя Кама»

Власти Елабуги назвали причину пожара в часовне в нацпарке «Нижняя Кама»

Сгорела часовня в нацпарке "Нижняя Кама" Фото: © пресс-служба Елабужского района Татарстана Власти Елабужского района Татарстана назвали возможную причину пожара в национальном парке «Нижняя Кама», в результате чего сгорела часовня, расположенная вблизи родника Святой ключ Пантелеймона целителя.

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