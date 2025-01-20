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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Высоко сижу, далеко гляжу». Кто из севастопольских депутатов Госдумы и сенаторов активно включился в работу после новогодних праздников?

«Высоко сижу, далеко гляжу». Кто из севастопольских депутатов Госдумы и сенаторов активно включился в работу после новогодних праздников?

Новогодние праздники кому-то дались нелегко, а у кого-то их и не было вовсе из-за высокой нагрузки и причин экстремального характера, как, например, у севастопольского губернатора Михаила Развожаева и ряда его подчинённых чиновников.

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