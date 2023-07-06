Собянин: Все меры поддержки семей участников СВО будут сохранены

Власти Москвы будут поддерживать семьи военнослужащих и после завершения СВО Сергей Собянин в ходе встречи с активистами ЮВАО заявил, что все меры поддержки, действующие в Москве в отношении семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, будут сохранены.
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