Собянин: Все меры поддержки семей участников СВО будут сохранены

Власти Москвы будут поддерживать семьи военнослужащих и после завершения СВО Сергей Собянин в ходе встречи с активистами ЮВАО заявил, что все меры поддержки, действующие в Москве в отношении семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, будут сохранены.