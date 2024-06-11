Politico: помощь Запада усилилась, но плохие новости для Украины еще не закончились

В целом западные союзники наконец выполняют свое заявление о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», предоставляя Киеву существенную экономическую помощь, оружие, соглашения о безопасности и свободу командования на поле боя.
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