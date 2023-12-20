На Южном Урале ввели ограничения движения по федеральной трассе

На южноуральском участке магистрали М-5 ввели временной ограничение движения автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, соответствующее решение приняло ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии