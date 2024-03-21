Daily Mail: разгрузочные дни могут стать причиной опасного падения сахара в крови

Британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор рассказали изданию Daily Mail, что разгрузочные дни (употребление небольшого количества калорий, периодическое голодание, монодиеты) могут стать причиной опасного снижения уровня сахара в крови и дефицита питательных веществ в организме.
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