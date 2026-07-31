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Пятый канал

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«Его избивал родной отец»: с исчезновением россиян в Таиланде связывают лидера местной банды

«Его избивал родной отец»: с исчезновением россиян в Таиланде связывают лидера местной банды

В Таиланде новый поворот в деле об исчезновении двух россиян. Сегодня полиция задержала первых подозреваемых, против них масса улик, но местонахождение 22-летней Дианы и ее брата 17-летнего Романа все еще не известно.

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