Германия призывает вернуть Украине беженцев призывного возраста: анализ и последствия Ольга ВайленкоВ последние дни немецкие СМИ активно обсуждают инициативу вернуть украинцев призывного возраста обратно на родину.
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