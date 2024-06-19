Мэр Франк и глава АКЗС рассказали, может ли Барнаул стать городом-миллионником

По словам Вячеслава Франка, для роста численности населения нужно развивать территории и увеличивать трудовую и образовательную миграцию В недалеком будущем Барнаул способен стать одним из наиболее комфортных городов Сибири и получить статус города-миллионника.
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