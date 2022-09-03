В память о погибших во Второй мировой войне уссурийцы возложили цветы к мемориалу

Сегодня, 3 сентября 2022 года, 77-я годовщина окончания Второй мировой войны. В честь памятной даты в Уссурийске прошло торжественное возложение цветов и венков у мемориала "Уссурийцам, погибшим в годы ВОВ".
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