ВНИИ ГОЧС прогнозирует инциденты в Каспийском море из-за снижения уровня воды

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) предупредил о риске инцидентов с судами в Каспийском море на фоне снижения воды в море.
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