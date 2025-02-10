Школьники Волгоградской области определились с предметами ЕГЭ-2025 Сдавать единый госэкзамен будут 9,1 тыс.
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Школьники Волгоградской области определились с предметами ЕГЭ-2025 Сдавать единый госэкзамен будут 9,1 тыс.