Воробьев: в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО

РИАМО - 24 окт. Центр «Ясенки», где проходят реабилитацию участники военной спецоперации, реконструировали и оснастили современным оборудованием по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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