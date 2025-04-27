Игра в имитацию: 4-й год наше общество не понимает, что с нами реально воюют. А самое страшное, что не понимают этого и в высших эшелонах власти.
Почему мы продолжаем договариваться с террористами
Комментарии
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Виталий Сорокин
Дебил!
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38 мин.
Виталий Сорокин
Ты что то тяжелее стакана в руках держал?Для чего тебя вооружить? Стрелять то умеешь?...иди удавись!
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36 мин.
Георгий Корнев
Взяли Кузина случайно (не смотря на наличие камер, и то что являлся владельцем автомобиля, мог поставит машину и смотаться). Но это расходник. А как насчёт тех кто постоянно закладывает в тайники взрывчатку?
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32 мин.
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