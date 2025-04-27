Почему мы продолжаем договариваться с террористами

Ты что то тяжелее стакана в руках держал?Для чего тебя вооружить? Стрелять то умеешь?...иди удавись!

Георгий Корнев

Взяли Кузина случайно (не смотря на наличие камер, и то что являлся владельцем автомобиля, мог поставит машину и смотаться). Но это расходник. А как насчёт тех кто постоянно закладывает в тайники взрывчатку?