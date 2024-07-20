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Церемония награждения сотрудников МЖД прошла в ЦДКЖ

Церемония награждения сотрудников МЖД прошла в ЦДКЖ

В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечался 11 июля 2024 года, в ЦДКЖ состоялось подведение итогов и награждение победителей ряда значимых семейных проектов, таких как «Семейные ценности и традиции», «Железнодорожная семья волонтёров» и корпоративный проект МЖД «Конкурс семейных пар „Элегант“».

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