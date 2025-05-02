www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сорвал обмен военнопленными.
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