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Рогов обвинил Зеленского в срыве обмена военнопленными

Рогов обвинил Зеленского в срыве обмена военнопленными

www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сорвал обмен военнопленными.

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