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Почта Банк: боулинг стал лидером среди развлечений в России

Почта Банк: боулинг стал лидером среди развлечений в России

Боулинг, парки аттракционов и бильярд стали самыми популярными видами досуга у россиян в 2024 году. Об этом свидетельствует анализ транзакций по картам клиентов, который провели в Почта Банке с начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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