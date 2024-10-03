Почта Банк: боулинг стал лидером среди развлечений в России

Боулинг, парки аттракционов и бильярд стали самыми популярными видами досуга у россиян в 2024 году. Об этом свидетельствует анализ транзакций по картам клиентов, который провели в Почта Банке с начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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