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Красный Север

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Победительница «Симфонии Ямала» завоевала Гран-при на фестивале Кустурицы

Победительница «Симфонии Ямала» завоевала Гран-при на фестивале Кустурицы

Московская скрипачка Стефания Поспехина, победившая на первой «Симфонии Ямала», завоевала Гран-при международного фестиваля «Кустендорф Классик» в Сербии.

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