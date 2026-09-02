Победительница «Симфонии Ямала» завоевала Гран-при на фестивале Кустурицы

Московская скрипачка Стефания Поспехина, победившая на первой «Симфонии Ямала», завоевала Гран-при международного фестиваля «Кустендорф Классик» в Сербии.
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