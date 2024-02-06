Челябинца Евгения Кузнецова отстранили от игр в НХЛ

Евгения Кузнецова включили в программу помощи игрокам НХЛ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов покинет расположение клуба на неопределенный период.
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