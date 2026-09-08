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Царьград

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Лавров пожалел Британию за поддержку Украины до конца

Лавров пожалел Британию за поддержку Украины до конца

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление о решении Великобритании поддерживать Украину до последнего, прогнозируя неблагоприятный исход для нее.

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