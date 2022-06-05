Военнослужащие ЗВО доставили гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в Харьковской области в ходе специальной военной операции

Военнослужащие ЗВО доставили гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в Харьковской области в ходе специальной военной операции

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь. .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх