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Сотрудники компании на Кубани смогут консультироваться на новой корпоративной платформе

Сотрудники компании на Кубани смогут консультироваться на новой корпоративной платформе

Сотрудники компании на Кубани смогут консультироваться на новой корпоративной платформеКомпания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, запускает новый цифровой сервис для сотрудников: теперь они могут получить консультации по различным вопросам через платформу корпоративного благополучия «Понимаю».

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