Сотрудники компании на Кубани смогут консультироваться на новой корпоративной платформе

Сотрудники компании на Кубани смогут консультироваться на новой корпоративной платформеКомпания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, запускает новый цифровой сервис для сотрудников: теперь они могут получить консультации по различным вопросам через платформу корпоративного благополучия «Понимаю».
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