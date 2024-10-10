Сотрудники компании на Кубани смогут консультироваться на новой корпоративной платформе

Сотрудники компании на Кубани смогут консультироваться на новой корпоративной платформеКомпания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, запускает новый цифровой сервис для сотрудников: теперь они могут получить консультации по различным вопросам через платформу корпоративного благополучия «Понимаю».