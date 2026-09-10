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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин о 3:4 от «Шанхая»: «Не тот результат, которого заслуживаем и ждали. Мы создали много моментов, не реализовали их. Нас наказали за ошибки»

Главный тренер минского «Динамо»  Сергей Брылин  высказался о поражении от « Шанхая » (3:4 ОТ). – Чем‑то похожа игра на первый матч (3:4 Б от «Торпедо» – Спортс”).

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