SciRep: добыча меди 3000 лет назад почти не вредила природе и здоровью людей

Израильские ученые из Тель-Авивского университета изучили воздействие на окружающую среду древней медной промышленности, существовавшую во времена библейских царей Соломона и Давида в X веке до нашей эры.
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