Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров назвал размещение войск Запада на Украине объявлением войны

Лавров назвал размещение войск Запада на Украине объявлением войны

Размещение на территории Украины европейскими странами мобилизационных сил будет означать объявление прямой войны России.

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